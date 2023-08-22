Тренер «Вашингтона» Карбери о Кузнецове: «Он очень важный игрок для нашей команды. То, на что он способен, – это мировой класс»

Новый тренер «Вашингтона» поделился мнением о форварде Евгении Кузнецове.

– Что вы можете сделать, чтобы помочь ему вернуться на тот уровень, на котором он был два сезона назад?

– Я думаю, что он очень, очень важный игрок для нашей команды. То, на что он способен, когда играет в свой лучший хоккей, – это мировой класс, и моя задача – помочь определить аспекты его игры, вещи, с которыми я могу ему помочь, поставить его на позиции, позволяющие добиться успеха.

Я действительно ценю игру, которую он показывает, и стиль его игры.

Не так много игроков могут делать то, что умеет он. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему вернуться на тот уровень, – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери.

Обмен Кузнецова – такой же миф, каким был обмен Малкина. Обсуждать его интересно, провернуть – почти невозможно