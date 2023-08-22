Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: «Все, о чем он говорит, – возвращение в плей-офф. Он находится в отличном расположении духа»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Новый тренер «Вашингтона» отметил, что Александр Овечкин голоден до побед.

– Какими были ваши беседы с капитаном Алексом Овечкиным в это межсезонье?

– Во всех разговорах, которые у меня были с ним, создавалось впечатление, что он находится в отличном расположении духа.

Он взволнован, голоден. Все, о чем он говорит, – это возвращение в плей-офф, новые победы и то, что мы делаем, чтобы снова стать хоккейной командой уровня плей-офф. Через телефон можно было почувствовать его энергию, волнение и энтузиазм.

Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этом году и начать работу в лагере, потому что видно, как он воодушевлен этим, – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери.

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2 комментария

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e1ther - e1ther
на небе только и говорят,что о море)
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Pink Floyd1276
Карбери об Овечкине: «Он находится в отличном настроении, можно было почувствовать его энергию, волнение и энтузиазм. Все, о чем он говорит, – возвращение в плей-офф и про какого-то духа».
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