Егор Соколов вызван в «Оттаву» впервые в сезоне. Он лучший бомбардир фарм-клуба – 55 очков в 67 матчах

«Оттава» вызвала Егора Соколова в основной состав

Нападающий Егор Соколов переведен в состав «Оттавы» из впервые в нынешнем сезоне.

22-летний российский форвард является лучшим бомбардиром « » – фарм-клуба «Сенаторс».

Соколов набрал 55 (19+36) очков при показателе полезности «минус 19» в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В прошлом сезоне нападающий сыграл восемь игр за «Оттаву», не отметившись результативными действиями.