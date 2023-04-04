Егор Соколов вызван в «Оттаву» впервые в сезоне. Он лучший бомбардир фарм-клуба – 55 очков в 67 матчах
«Оттава» вызвала Егора Соколова в основной состав
Нападающий Егор Соколов переведен в состав «Оттавы» из АХЛ впервые в нынешнем сезоне.
22-летний российский форвард является лучшим бомбардиром «Бельвиля» – фарм-клуба «Сенаторс».
Соколов набрал 55 (19+36) очков при показателе полезности «минус 19» в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
В прошлом сезоне нападающий сыграл восемь игр за «Оттаву», не отметившись результативными действиями.
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