Мичков – лучший проспект «Филадельфии» по версии НХЛ, Готье – 2-й, Фоерстер – 3-й
Матвей Мичков занял первое место в списке лучших проспектов «Филадельфии».
НХЛ на официальном сайте опубликовала топ-5 проспектов клуба.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Матвей Мичков (нападающий, 18 лет);
2. Куттер Готье (нападающий, 19 лет);
3. Тайсон Фоерстер (нападающий, 21 год);
4. Оливер Бонк (защитник, 18 лет);
5. Эмиль Андре (защитник, 21 год).
у других по 10 тут 5
танчить фила будет еще долго долго