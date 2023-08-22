Мичков – лучший проспект «Филадельфии» по версии НХЛ, Готье – 2-й, Фоерстер – 3-й

Теги рейтинги Филадельфия НХЛ Матвей Мичков Эмиль Андре Тайсон Фоерстер Куттер Готье Оливер Бонк Хоккей

Матвей Мичков занял первое место в списке лучших проспектов «Филадельфии».

НХЛ на официальном сайте опубликовала топ-5 проспектов клуба.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Матвей Мичков (нападающий, 18 лет);

2. Куттер Готье (нападающий, 19 лет);

3. Тайсон Фоерстер (нападающий, 21 год);

4. Оливер Бонк (защитник, 18 лет);

5. Эмиль Андре (защитник, 21 год).

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2 комментария

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Александр Филиппов
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Максим Макеев
«внушительный» список
у других по 10 тут 5
танчить фила будет еще долго долго
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