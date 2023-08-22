«Филадельфия» подписала контракт новичка с защитником Бонком. Сын экс-игрока НХЛ набрал 40 очков в 67 играх за «Лондон» в OHL

Теги Филадельфия Радек Бонк НХЛ юниорская лига Онтарио Лондон Найтс Оливер Бонк Хоккей

«Филадельфия» подписала контракт новичка с защитником Оливером Бонком на 3 года.

18-летний игрок был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2023 под общим 22-м номером в первом раунде. 

В минувшем сезоне он набрал 40 (10+30) очков в 67 играх за «Лондон» в юниорской лиге Онтарио при полезности «+17». В плей-офф дошел с командой до финала, набрав 11 (0+11) баллов в 21 игре. 

Недавно Бонк выиграл Кубок Глинки/Гретцки в составе сборной Канады U18, проведя 5 матчей на турнире. 

Отметим, что Оливер – сын бывшего игрока НХЛ и сборной Чехии Радека Бонка (969 матчей в лиге и 497 очков, 194+303). 

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