Нестеров о самом сложном моменте в плей-офф-2023: «Серия против «Северстали». Они нас перерабатывали, их было сложно прочитать»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Никита Нестеров Матч ТВ Хоккей

Никита Нестеров высказался о серии с «Северсталью» в плей-офф-2023.

В сезоне-2022/23 в первом раунде плей-офф ЦСКА победил «Северсталь» со счетом 4-3 в серии. В финале Кубка Гагарина клуб обыграл «Ак Барс» (4-3).

– Какой момент в последнем плей-офф был для вас самым сложным?

– Первая серия против «Северстали». Это только казалось, что Череповец нам уступал в статусе. Может, фамилии не такие известные. Но они просто начали нас перерабатывать, принимая нестандартные решения.

Пас-перепас, их было сложно прочитать. Причем ребята играть не боялись. И у них все получалось, – сказал защитник ЦСКА Нестеров.

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