Коньков об апелляции ЦСКА: «Они должны сражаться за свои права всеми возможными способами»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Сергей Коньков НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Сергей Коньков высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

19 августа Федотов сыграл за ЦСКА впервые после службы в армии. 26-летний вратарь вышел в старте клуба в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

«То, что Есмантович хочет организовать отдельную лигу – это слухи и домыслы. Когда она действительно появится, тогда и будем разговаривать.

Что касается апелляции ЦСКА, то они должны сражаться за свои права всеми возможными способами.

Для Ивана это хорошая практика. Как бы ни решилась данная ситуация, он должен через игры набирать форму, обретать психологическую уверенность и прочувствовать игровой ритм. Для всех игроков это очень важно. Ничто не заменит игровую практику.

К хоккеистам из своей команды ты привыкаешь, а в матчах встречаешься с новыми людьми. Очень интересно, чем все это кончится», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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