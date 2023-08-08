«Амур» предлагает Николишину контракт на 2 года с зарплатой 18-20 млн рублей вместо 25-30. Платить за операцию клуб не хочет (Алексей Шевченко)

«Амур» обновил контрактное предложение форварду Ивану Николишину в сторону понижения.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром хабаровчан, набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

«Амур» опять начинает обострять. Стало известно, что хабаровский клуб передумал делать двухлетнее предложение на 25-30 [млн рублей] (а последний раз шли разговоры об этой сумме), а снизил его до 18-20. Про компенсацию за операцию опять речи не идет, платить не собираются.

Понятно, что решили наказать, но вообще так не делается, еще пару дней назад все было хорошо и пришли к общему знаменателю. Да, есть вариант обмена. Хабаровск выбирает центра, « » платит за него компенсацию и отдает игрока в « », а те передают Николишина в Омск. Но «Амур» хочет таких игроков, которые не продаются. И как вести дела с хабаровским клубом, который вообще не держит слово, постоянно меняя условия?

Был бы арбитраж в , то было бы легче. Но я, понимая, что он нужен, категорически против него. Дело в том, что все цены в НХЛ обусловлены экономически, а у нас все цены берутся с потолка. Как закончится ситуация с Иваном я не понимаю. Но остальным предлагаю тысячу раз подумать, прежде чем вступать с Хабаровском в любые переговоры», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.