«Амур» и Николишин уже не настроены негативно друг к другу. Вариант с переходом в «Авангард» актуален

Иван Николишин может остаться в «Амуре» или перейти в «Авангард».

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что дальневосточный клуб отказывается оплачивать операцию своему лучшему бомбардиру, несмотря на устную договоренность об этом.

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал ситуацию: «Оснований для выплаты нет, с чем Иван письменно согласился. Он решил ехать за границу и отказался от претензий к клубу».

«Кстати, история «Амура» и Ивана Николишина выходит на финишную прямую.

Теперь решает хабаровский клуб, но стороны уже не настроены негативно друг к другу.

Вариантов, по моим данным, два: «Амур» (если там решат оставить все плохие дни позади) и «Авангард».

Вероятно будет некий тройственный обмен. Я бы на месте Хабаровска Ивана сохранил, так как со вторым звеном проблемы. Как, впрочем, и у «Авангарда», – написал Шевченко.