Савченков о предсезонке: «Не будут люди у нас готовиться сами, в Америке другой менталитет. КХЛ не придет к такому подходу, да он нам и не нужен»

Александр Савченков считает, что в КХЛ игроки не будут сами готовиться к сезону.

– На ваш взгляд, в КХЛ когда-нибудь будет так, как в , в плане подхода к сезону – индивидуальная подготовка, короткий тренировочный лагерь и дальше начало регулярки?

– Да нам бы хотелось (смеется). Чтобы у тренеров меньше работы было (улыбается). Но на самом деле такого не будет. не придет к такому подходу, да он нам и не нужен. Это мое мнение.

– Очень интересно. Почему же не нужен?

– А зачем? Там другой образ жизни, другой менталитет. Не будут люди у нас готовиться сами, чтобы прийти готовыми так, как это делают хоккеисты за океаном. Не то вы сравниваете. В моем понимании это просто невозможно.

– Это именно вопрос разного менталитета?

– В России игроки привыкли жить совсем по-другому. Тут жизнь совершенно иная. Даже все то, что окружает ребят со стороны, включая спортивные объекты и все остальное, – в Америке все устроено по-другому. Я могу ошибаться, но мое мнение, что мы к этому никогда не придем, – сказал тренер « ».