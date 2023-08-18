Савченков о предсезонке: «Не будут люди у нас готовиться сами, в Америке другой менталитет. КХЛ не придет к такому подходу, да он нам и не нужен»

Теги Александр Савченков НХЛ КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Савченков считает, что в КХЛ игроки не будут сами готовиться к сезону.

– На ваш взгляд, в КХЛ когда-нибудь будет так, как в НХЛ, в плане подхода к сезону – индивидуальная подготовка, короткий тренировочный лагерь и дальше начало регулярки?

– Да нам бы хотелось (смеется). Чтобы у тренеров меньше работы было (улыбается). Но на самом деле такого не будет. КХЛ не придет к такому подходу, да он нам и не нужен. Это мое мнение.

– Очень интересно. Почему же не нужен?

– А зачем? Там другой образ жизни, другой менталитет. Не будут люди у нас готовиться сами, чтобы прийти готовыми так, как это делают хоккеисты за океаном. Не то вы сравниваете. В моем понимании это просто невозможно.

– Это именно вопрос разного менталитета?

– В России игроки привыкли жить совсем по-другому. Тут жизнь совершенно иная. Даже все то, что окружает ребят со стороны, включая спортивные объекты и все остальное, – в Америке все устроено по-другому. Я могу ошибаться, но мое мнение, что мы к этому никогда не придем, – сказал тренер «Динамо». 

7 комментариев

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Pronger
уже давно игроки готовятся сами, например клиенты Бабая занимались группой, тренер был, лёд и физо. А сколько таких сборов организуют ещё . Кто то сам готовится.
Я просто помню, видео со сборов лет 8-10 назад. там игроки просто с пузом были, сейчас ничего такого нет, все в нормальной форме. Плюс даже на предсезонных играх команды уже показывают нормальный уровень
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Sever12
Лимит отменят и сразу будут готовится, а если не будут то их будут готовить в ВХЛ и весь менталитет сразу как рукой снимет.
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ROS#
И это тренер профессиональной команды КХЛ? По уровню мышления это больше соответствует "тренеру" дворовой команды участвующей в розыгрыше приза местной водокачки...
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ROS#
Ответ ROS#
И это тренер профессиональной команды КХЛ? По уровню мышления это больше соответствует "тренеру" дворовой команды участвующей в розыгрыше приза местной водокачки...
А, это тот Савченков который хочет заставить команду играть? Вопросы отпали сами собой, мои соболезнования динамовским болельщикам
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Machine Head
Не все сами готовятся . Это факт . Есть те , которые даже на сборах за пол часа до тренировки уже разминаются , а есть те кто еще не проснулся на утренней раскатке . Есть те кто режимил в межсезонье , а есть те кто гуляет напропалую . Чтобы всех привести к общему знаменателю нужны сборы . Подходы к сборам могут быть разными . Савченков прав . Возможно , с годами ментальность поменяется .
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Machine Head
Ответ Pronger
уже давно игроки готовятся сами, например клиенты Бабая занимались группой, тренер был, лёд и физо. А сколько таких сборов организуют ещё . Кто то сам готовится. Я просто помню, видео со сборов лет 8-10 назад. там игроки просто с пузом были, сейчас ничего такого нет, все в нормальной форме. Плюс даже на предсезонных играх команды уже показывают нормальный уровень
Бабай не пример . Яшин , Ковалев , Жамнов , Каспарайтис и другие ездили в межсезонье в тренировочный лагерь Юрзинова еще в 90-е .с ними еще до 15 человек .
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Machine Head
Ответ Sever12
Лимит отменят и сразу будут готовится, а если не будут то их будут готовить в ВХЛ и весь менталитет сразу как рукой снимет.
Прав!
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