Семья Овечкина отпраздновала день рождения сына Сергея в стиле «Черепашек-ниндзя»

Александр Овечкин отметил день рождения сына в стилистике «Черепашек-ниндзя».

Сергею, старшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось 5 лет.

Супруга хоккеиста выложила фото с празднования дня рождения.

«Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый! Главное, будь здоров, все остальное у тебя непременно будет» – написала Анастасия 18 августа.

Нападающий « » с супругой воспитывают еще одного сына – Илью, которому 27 мая исполнилось 3 года.

Фото: соцсеть Анастасии Шубской