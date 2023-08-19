Семья Овечкина отпраздновала день рождения сына Сергея в стиле «Черепашек-ниндзя»
Александр Овечкин отметил день рождения сына в стилистике «Черепашек-ниндзя».
Сергею, старшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось 5 лет.
Супруга хоккеиста Анастасия Шубская выложила фото с празднования дня рождения.
«Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый! Главное, будь здоров, все остальное у тебя непременно будет» – написала Анастасия 18 августа.
Нападающий «Вашингтона» с супругой воспитывают еще одного сына – Илью, которому 27 мая исполнилось 3 года.
Фото: соцсеть Анастасии Шубской
6 комментариев