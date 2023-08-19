Семья Овечкина отпраздновала день рождения сына Сергея в стиле «Черепашек-ниндзя»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин фото Анастасия Шубская Хоккей

Александр Овечкин отметил день рождения сына в стилистике «Черепашек-ниндзя».

Сергею, старшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось 5 лет.

Супруга хоккеиста Анастасия Шубская выложила фото с празднования дня рождения.

«Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый! Главное, будь здоров, все остальное у тебя непременно будет» – написала Анастасия 18 августа.

Нападающий «Вашингтона» с супругой воспитывают еще одного сына – Илью, которому 27 мая исполнилось 3 года. 

 

Фото: соцсеть Анастасии Шубской

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6 комментариев

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alexpashc1982@gmail.com
Ответ Дима Миронов
каждый год одно и тоже?
ну да,прикинь,у человека каждый год день рождения
+10
-2
+8
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Руслан Х
Кавабанга!👨🏻‍🎤
+3
0
+3
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пвп вавиви
Банзаааааай)
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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