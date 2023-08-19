Прощальный матч Госсы в Словакии посетили 6150 зрителей. Приехали Тэйвс, Хара, Лидстрем и другие бывшие партнеры Мариана

В Тренчине состоялся прощальный матч Мариана Госсы.

В нем выступили две команды друзей трехкратного обладателя Кубка Стэнли из .

Команда Белых одержала победу над Черными со счетом 10:9. Виновник торжества забил за обе команды, за которые сыграл вместе с братом . Игру посетили 6150 зрителей.

За Белых сыграли Ярослав Галак, Дастин Бафлин, , Михал Розивал, Андрей Секера, Михал Кемпни, Андреас Лилья, Мартин Гавлат, Даниэль Альфредссон, Томаш Юрчо, Теуво Терявяйнен, Виктор Стольберг, Растислав Павликовски, Михал Гандзуш, Томас Холмстрем.

Тренировали команду Юлиус Шуплер и Мариан Габорик.

За Черных выступили Петр Мразек, Скотт Дарлинг, , Джонни Одуя, Никлас Ялмарссон, Любомир Вишновски, Данкан Кит, Рихард Линтнер, Мирослав Шатан, Петер Бондра, Жигмунд Палффи, Маркус Крюгер, , Томаш Татар, Томаш Копецки, Бранко Радивоевич.

Тренерами были Франтишек Хосса (отец братьев) и Ян Филц.

Всего в НХЛ на счету Госсы 1309 матчей и 1134 (525+609) очка. В плей-офф он провел 205 игр и набрал 149 (52+97) баллов, трижды выиграв Кубок Стэнли с «Чикаго» (2010, 2013, 2015 годы).

Из-за проблем со здоровьем словак не играл с 2017 года. В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.