Прощальный матч Госсы в Словакии посетили 6150 зрителей. Приехали Тэйвс, Хара, Лидстрем и другие бывшие партнеры Мариана
В Тренчине состоялся прощальный матч Мариана Госсы.
В нем выступили две команды друзей трехкратного обладателя Кубка Стэнли из Словакии.
Команда Белых одержала победу над Черными со счетом 10:9. Виновник торжества забил за обе команды, за которые сыграл вместе с братом Марцелом. Игру посетили 6150 зрителей.
За Белых сыграли Ярослав Галак, Дастин Бафлин, Никлас Лидстрем, Михал Розивал, Андрей Секера, Михал Кемпни, Андреас Лилья, Мартин Гавлат, Даниэль Альфредссон, Томаш Юрчо, Теуво Терявяйнен, Виктор Стольберг, Растислав Павликовски, Михал Гандзуш, Томас Холмстрем.
Тренировали команду Юлиус Шуплер и Мариан Габорик.
За Черных выступили Петр Мразек, Скотт Дарлинг, Здено Хара, Джонни Одуя, Никлас Ялмарссон, Любомир Вишновски, Данкан Кит, Рихард Линтнер, Мирослав Шатан, Петер Бондра, Жигмунд Палффи, Маркус Крюгер, Джонатан Тэйвс, Томаш Татар, Томаш Копецки, Бранко Радивоевич.
Тренерами были Франтишек Хосса (отец братьев) и Ян Филц.
Всего в НХЛ на счету Госсы 1309 матчей и 1134 (525+609) очка. В плей-офф он провел 205 игр и набрал 149 (52+97) баллов, трижды выиграв Кубок Стэнли с «Чикаго» (2010, 2013, 2015 годы).
Из-за проблем со здоровьем словак не играл с 2017 года. В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
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