Умер многолетний комментатор матчей «Баффало» Рик Дженнерет. Он работал на играх команды 51 год – рекорд НХЛ
Умер многолетний комментатор матчей «Баффало» Рик Дженнерет.
«Сэйбрс» сообщили о смерти журналиста, которому был 81 год.
Дженнерет работал на матчах клуба с 1971 по 2022 годы (сначала на радио, затем – на телевидении). Он завершил карьеру в статусе рекордсмена среди комментаторов по продолжительности работы с одной командой НХЛ.
Журналист является одним из членов Зала славы «Баффало». В 2014 году у Дженнерета был диагностирован рак гортани, с которым он справился.
«Рик был особенным человеком, которого любили все, кто его знал и слушал. Нам всем очень повезло, что мы были рядом и слушали его.
Его след в истории клуба выходит далеко за пределы комментаторской будки. Нам будет его очень не хватать. Выражаю соболезнования его жене, семье и друзьям», – сказал владелец «Сэйбрс» Терри Пегула.
https://youtu.be/NYWgVS5CiX4
Отличный комментатор был.