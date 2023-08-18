Умер многолетний комментатор матчей «Баффало» Рик Дженнерет. Он работал на играх команды 51 год – рекорд НХЛ

Теги происшествия Баффало НХЛ рекорды Терри Пегула Рик Дженнерет Хоккей

Умер многолетний комментатор матчей «Баффало» Рик Дженнерет.

«Сэйбрс» сообщили о смерти журналиста, которому был 81 год. 

Дженнерет работал на матчах клуба с 1971 по 2022 годы (сначала на радио, затем – на телевидении). Он завершил карьеру в статусе рекордсмена среди комментаторов по продолжительности работы с одной командой НХЛ.

Журналист является одним из членов Зала славы «Баффало». В 2014 году у Дженнерета был диагностирован рак гортани, с которым он справился. 

«Рик был особенным человеком, которого любили все, кто его знал и слушал. Нам всем очень повезло, что мы были рядом и слушали его.

Его след в истории клуба выходит далеко за пределы комментаторской будки. Нам будет его очень не хватать. Выражаю соболезнования его жене, семье и друзьям», – сказал владелец «Сэйбрс» Терри Пегула. 

 

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3 комментария

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Сергей Орлов
Немного заполошный, но узнаваемый голос был. R.I.P.
+7
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icey_punk
это же тот самый что scoooores мемно кричал.

https://youtu.be/NYWgVS5CiX4
+5
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Kenmc
Ла ла ла ла ла ла фон тейн!
Отличный комментатор был.
+2
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