«Лада» подпишет защитника сборной Словакии Росандича (Metaratings)

«Лада» подпишет защитника сборной Словакии Мислава Росандича.

С 28-летним игроком будет заключен контракт сроком на год, сообщает Metaratings.

Ранее Росандич уже выступал в КХЛ за «Слован».

В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей чешской экстралиге за «Либерец» и « » и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла.

В 7 матчах за сборную на ЧМ по хоккею 2023 набрал 2 (1+1) очка.