«Лада» подпишет защитника сборной Словакии Росандича (Metaratings)

Теги Лада возможные переходы Сборная Словакии по хоккею чемпионат Чехии КХЛ Градец Кралове Мислав Росандич Хоккей

«Лада» подпишет защитника сборной Словакии Мислава Росандича.

С 28-летним игроком будет заключен контракт сроком на год, сообщает Metaratings.

Ранее Росандич уже выступал в КХЛ за «Слован». 

В минувшем сезоне на счету защитника 47 матчей чешской экстралиге за «Либерец» и «Градец Кралове» и 10 (0+10) очков при показателе полезности «+11». В 18 играх плей-офф он добавил 2 (1+1) балла. 

В 7 матчах за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2023 набрал 2 (1+1) очка. 

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