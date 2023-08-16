Бабаев о Федотове: «Думаю, он уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА. Других вариантов не вижу»

Агент Шуми Бабаев поделился мыслями о ситуации с контрактом Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

– Я ожидал, что приятное решение будет таким. ИИХФ не захочет допускать нарушения регламента и испортить отношения с НХЛ.

Если у ЦСКА другое мнение, клуб может протестовать и подать в арбитраж. Никаких проблем нет, каждая сторона действует на свое усмотрение.

В итоге, думаю, что Федотов уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА.

– Федотову придется уехать в Северную Америку?

– Честно говоря, других вариантов я не вижу, – сказал Бабаев.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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