Бабаев о Федотове: «Думаю, он уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА. Других вариантов не вижу»
Агент Шуми Бабаев поделился мыслями о ситуации с контрактом Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
– Я ожидал, что приятное решение будет таким. ИИХФ не захочет допускать нарушения регламента и испортить отношения с НХЛ.
Если у ЦСКА другое мнение, клуб может протестовать и подать в арбитраж. Никаких проблем нет, каждая сторона действует на свое усмотрение.
В итоге, думаю, что Федотов уедет и будет играть в «Филадельфии», а через год сможет вернуться в ЦСКА.
– Федотову придется уехать в Северную Америку?
– Честно говоря, других вариантов я не вижу, – сказал Бабаев.
Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова
4 комментария