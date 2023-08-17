Макеев о рыбалке: «Каждое утро выхожу, сижу, забрасываю в Новоуральске на берегу озера. Охота – не мое»

Алексей Макеев рассказал о своем увлечении рыбалкой.

– Есть ли хобби у ? Как провели прошедший отпуск?

– Так как я живу в Новоуральске на берегу озера Таватуй, то моим хобби стала рыбалка. Начал рыбачить каждый день, занялся покупкой катера, стройкой эллинга для него. В общем, летом ударился в рыбалку с ног до головы.

Конечно, во время отпуска не забывал про тренировки, потому что надо было привести себя в порядок, ногу до конца доработать.

– Какой вид рыбалки вам больше по душе?

– Я, можно сказать, разносторонний рыбак. Дом у меня на берегу озера, а с 15 мая по 15 июня из-за нереста рыбы нельзя ездить на лодках и катерах. Получается, что месяц сижу на берегу с фидером. Каждое утро выхожу, сижу, забрасываю. Интересно, нравится!

Сын у меня подрастает, тоже фанатеет этим делом. Сидим с ним на пару, жена, родители к нам выходят. Вместе культурно проводим время.

Ну а после 15 июня – хорошо, что сейчас нас позже собирают – у меня есть две недели, чтобы порыбачить на спиннинг. Очень мне это нравится! Хищники у нас там водятся.

– Кто обычно клюет?

– В этом году, щуки да окуни, в основном клевали. А вот в том году на нашем озере поймал форель. У нас там есть форелевая ферма, и получилось так, что кто-то садки разрезал, и она вышла на волю, прижилась. Нет, нет, да попадается!

Это, конечно, запоминающийся момент! По сей день помню, как ее поймал. Приятные воспоминания!

– Охотой еще не надумали заняться?

– Охота, думаю, точно не мое, потому что оружие не удавалось держать в руках, и как-то к этому не горю.

– А техникой увлекаетесь?

– Купил себе на зиму туристический снегоход, так что еще одним увлечением стало больше.

Сейчас мечтаю о багги. Места у нас там, на Таватуе, красивые – горы. Есть, где поездить, полюбоваться природой, – сказал нападающий « ».