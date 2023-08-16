Вице-президент КХЛ о договоре с «Яндексом»: «В неделю человек тратит 10 часов на видеоконтент. Нужно, чтобы он был адаптирован под запросы аудитории»

Вице-президент КХЛ по маркетингу высказался о договоре лиги с «Яндекс Плюс».

Стороны подписали контракт на 5 лет. Трансляции матчей будут доступны по подписке.

«Мы рады объявить о заключении сделки с крупнейшей российской IT-компанией – «Яндексом». В 2023 году вступила в силу новая стратегия развития , где большая часть уделена работе с аудиторией.

Время человека расписано, и в сутки у него есть несколько часов на отдых и развлечения. В неделю он тратит около 10 часов на потребление видеоконтента. Мы понимаем, что необходимо совершенствовать digital-инструменты для того, чтобы предоставлять аудитории контент, адаптированный под ее запросы, таким образом партнерство лиги с экосистемой сервисов полностью отвечает новым стратегическим целям КХЛ.

Реализация совместных инициатив с «Яндекс Плюсом» позволит расширить пользовательский опыт аудитории и повысить охваты лиги. «Яндекс Плюс» – лидер рынка, и многие болельщики уже пользуются его сервисами, смотрят наши телеканалы и матчи на «Кинопоиске» и покупают билеты на «Яндекс Афише».

Вместе с развлекательными сервисами «Яндекса» мы будем работать над проектами, которые сделают просмотр матчей дома или на арене еще более комфортным», – сказал Сергей Доброхвалов.