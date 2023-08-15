Бердин о том, что Мичкова называют новым Овечкиным: «Не стоит сравнивать. Александр – живая легенда, единственный в своем роде»

Михаил Бердин поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

– Ты успел сыграть с за «Сочи». Он действительно игрок топ-уровня, наша следующая звезда ?

– У него точно есть талант, он выделяется очень сильно. Я много времени провел с ним на вратарских тренировках.

У него есть голевое чутье, это заложено в нем. Он голоден, жаждет заброшенных шайб – это главное качество. Думаю, если он правильно все будет делать, у него все получится.

– Сложно было с ним на тренировках?

– «Лакроссы» мне прилетали (смеется).

– Ты много времени провел в Северной Америке, Мичкова сейчас называют новым Овечкиным. Думаешь, дорастет?

– Это разные игроки, разного класса. Овечкин – это . Он живая легенда, единственный в своем роде, таких не было раньше и не будет в будущем. Не стоит сравнивать, – сказал вратарь « » .