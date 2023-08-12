«Ванкувер» подписал Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов. Ранее форвард получал 3,25 млн за сезон
«Ванкувер» подписал форварда Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов.
Зарплата 27-летнего швейцарца сократилась вдвое – по прошлому соглашению с «Детройтом» он получал 3,25 млн долларов за сезон.
Ранее сообщалось, что Сутер отказался от продления контракта с «Ред Уингс» на один год.
В минувшем сезоне нападающий набрал 24 (14+10) очка в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ.
1 комментарий