«Ванкувер» подписал Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов. Ранее форвард получал 3,25 млн за сезон

«Ванкувер» подписал форварда Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов.

Зарплата 27-летнего швейцарца сократилась вдвое – по прошлому соглашению с « » он получал 3,25 млн долларов за сезон.

Ранее сообщалось, что отказался от продления контракта с «Ред Уингс» на один год.

В минувшем сезоне нападающий набрал 24 (14+10) очка в 79 играх регулярного чемпионата .