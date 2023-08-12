«Ванкувер» подписал Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов. Ранее форвард получал 3,25 млн за сезон

Теги переходы Детройт Ванкувер НХЛ Пьюс Сутер Хоккей

«Ванкувер» подписал форварда Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов.

Зарплата 27-летнего швейцарца сократилась вдвое – по прошлому соглашению с «Детройтом» он получал 3,25 млн долларов за сезон. 

Ранее сообщалось, что Сутер отказался от продления контракта с «Ред Уингс» на один год. 

В минувшем сезоне нападающий набрал 24 (14+10) очка в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ

1 комментарий

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Дима Миронов
сколько уже народу Ванкувере можно второй состав делать)
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