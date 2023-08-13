Ткачев об уходе Найта: «Сыгранность, которая была у нас, дорогого стоит. Он хороший человек и игрок. Спунера видел пару раз, надеюсь, найдем взаимопонимание»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Хоккей

Владимир Ткачев высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

– Не могу не спросить про уход Найта. У вас с Буше теперь будет новый партнер по звену. Что ты знаешь о Спунере? Насколько изменится ваш игровой почерк?

– Та сыгранность, которая была у нас [с Корбаном], дорогого стоит. Он хороший человек, хороший игрок, пожелаем ему удачи.

Спунера видел пару раз. Игровой парень. Надеюсь, найдем с ним взаимопонимание, и все у нас будет хорошо.

– Можно сказать, что вариант с «Авангардом» для тебя был в России самым предпочтительным?

– Конечно. В прошлом сезоне сказал агенту, что в первую очередь будем разговаривать с «Авангардом», а потом, если ничего не получится, то дальше пошли бы.

– Контракт на 3 года. Курьянов говорил, что команда вокруг тебя будет строиться. Чувствуешь ответственность дополнительную?

– Ответственность, да, мотивация. Хочу поднять кубок, все к этому приложу, – сказал нападающий «Авангарда» Ткачев.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wirtgen
Всё получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ястреб
Удачи 👍💪🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аристарх Ливанов
Верим в команду! Володя всё правильно сделал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Очнев
НАДО ВЗЯТЬ КУБОК!!! И утереть нос СКА,Ак Барсу и ЦСКА.... НАДО ВОВА,НАДО!!!...))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zolotoi24
Надо стать командой - звездой, а не командой звезд…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urec18@mail.ru
Ответ Павел Очнев
НАДО ВЗЯТЬ КУБОК!!! И утереть нос СКА,Ак Барсу и ЦСКА.... НАДО ВОВА,НАДО!!!...))
всё возможное, ведь делали это, почему бы не повторить успех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий