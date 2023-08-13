Ткачев об уходе Найта: «Сыгранность, которая была у нас, дорогого стоит. Он хороший человек и игрок. Спунера видел пару раз, надеюсь, найдем взаимопонимание»

Владимир Ткачев высказался об уходе Корбана Найта из «Авангарда».

– Не могу не спросить про уход Найта. У вас с Буше теперь будет новый партнер по звену. Что ты знаешь о Спунере? Насколько изменится ваш игровой почерк?

– Та сыгранность, которая была у нас [с ], дорогого стоит. Он хороший человек, хороший игрок, пожелаем ему удачи.

видел пару раз. Игровой парень. Надеюсь, найдем с ним взаимопонимание, и все у нас будет хорошо.

– Можно сказать, что вариант с « » для тебя был в России самым предпочтительным?

– Конечно. В прошлом сезоне сказал агенту, что в первую очередь будем разговаривать с «Авангардом», а потом, если ничего не получится, то дальше пошли бы.

– Контракт на 3 года. Курьянов говорил, что команда вокруг тебя будет строиться. Чувствуешь ответственность дополнительную?

– Ответственность, да, мотивация. Хочу поднять кубок, все к этому приложу, – сказал нападающий «Авангарда» .