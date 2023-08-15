Защитник «Барыса» Ногьер о КХЛ: «Рад остаться в этой сильной лиге и играть за такую классную организацию. Отъезд не рассматривал»

Нельсон Ногьер объяснил решение продлить контракт с «Барысом».

– Насколько легким было решение продолжить выступать за «Барыс»? Вы стали одним из лучших защитников по показателю полезности.

– Поверьте, это было несложно, рад был получить предложение. Отъезд куда-либо не рассматривал, тем более, если брать , то здесь я ограниченно свободный агент. Поэтому рад остаться в этой сильной лиге и играть за такую классную организацию.

– Какие впечатления от предсезонки? Пока идете без побед.

– Новый опыт для меня, ведь до этого приезжал уже готовым. Конечно, если смотреть на наши результаты на турнире, то можно сказать, что мы не в порядке, но на самом деле не стоит так рано делать выводы. Команда под нагрузкой, новый состав, плюс надо притереться и сыграться. Мы знаем, что надо поправить, поэтому будем совершенствовать свою игру в ближайшие дни. Дальше турнир в Омске, и, надеюсь, выступим гораздо успешнее, – рассказал канадский защитник « ».