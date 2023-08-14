СКА и «Витязь» поздравили Александра Медведева с днем рождения: «Крепкого здоровья, успехов на ниве спорта»

СКА и «Витязь» поздравили с днем рождения Александра Медведева.

Сегодня первому президенту КХЛ, председателю совета директоров СКА и председателю правления «Зенита» исполнилось 67 лет.

«14 августа день рождения отмечает Александр Медведев – председатель совета директоров хоккейного клуба СКА.

Поздравляем Александра Ивановича с праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и как можно больше новых побед СКА! 💪» – поздравил .

«♨️ Поздравляем с днем рождения первого президента КХЛ Александра Ивановича Медведева!

👉 От всей души желаем крепкого здоровья, успехов на ниве спорта, плодотворной работы на всех направлениях! #ЗаВитязь #ВсеСвои», – написал « ».