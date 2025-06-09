Грир сыграет с «Эдмонтоном» в 3-м матче финала Кубка Стэнли, форвард «Флориды» восстановился от травмы. Боквист останется вне заявки
Энтони-Джон Грир сыграет против «Эдмонтона» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» примет «Ойлерс» в 3-м матче финала плей-офф НХЛ (1-1 в серии). Игра состоится 10 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард «Пантерс» Энтони-Джон Грир восстановился от травмы и готов принять участие в игре. Он получил повреждение в одном из матчей серии с «Каролиной».
Нападающий Йеспер Боквист останется вне заявки на игру с «Эдмонтоном».
Грир набрал 3 (2+1) очка и 10 минут штрафа в 12 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
На счету Боквиста 5 (2+3) баллов в 13 играх текущего плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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