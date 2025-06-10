Кэйн отмахнулся клюшкой по лицу лежащему на льду Верхэге. Форвард «Эдмонтона» был удален до конца матча с «Флоридой»
Эвандер Кэйн получил 16 минут штрафа в третьем матче против «Флориды».
«Эдмонтон» проиграл «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре серии финала Кубка Стэнли.
В первом периоде игры форвард «Ойлерс» Эвандер Кэйн получил два подряд малых штрафа.
На 14-й минуте третьего периода Кэйн заработал еще один малый штраф и получил дисциплинарный штраф до конца матча. Он отмахнулся клюшкой по лицу лежащему на льду нападающему «Флориды» Картеру Верхэге. Арбитры удалили Кэйна после видеопросмотра эпизода.
В этом матче Кэйн не набрал очков при полезности «минус 2» и четырех бросках по воротам.
«Эдмонтон» получил 85 минут штрафа в 3-м матче с «Флоридой». Команды подрались «5 на 5» в 3-м периоде после удара Фредрика по спине Беннетта
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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