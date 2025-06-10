Кэйн отмахнулся клюшкой по лицу лежащему на льду Верхэге. Форвард «Эдмонтона» был удален до конца матча с «Флоридой»

Эвандер Кэйн получил 16 минут штрафа в третьем матче против «Флориды».

«Эдмонтон » проиграл «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре серии финала Кубка Стэнли.

В первом периоде игры форвард «Ойлерс» Эвандер Кэйн получил два подряд малых штрафа.

На 14-й минуте третьего периода Кэйн заработал еще один малый штраф и получил дисциплинарный штраф до конца матча. Он отмахнулся клюшкой по лицу лежащему на льду нападающему «Флориды» Картеру Верхэге . Арбитры удалили Кэйна после видеопросмотра эпизода.

В этом матче Кэйн не набрал очков при полезности «минус 2» и четырех бросках по воротам.

«Эдмонтон» получил 85 минут штрафа в 3-м матче с «Флоридой». Команды подрались «5 на 5» в 3-м периоде после удара Фредрика по спине Беннетта