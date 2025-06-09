Зарплата Фэрранса в «Сибири» – 27 млн рублей. Американский защитник играл в Финляндии в прошлом сезоне

Дэвид Фэрранс получит 27 миллионов рублей в «Сибири».

Американский защитник подписал соглашение на один сезон с новосибирским клубом.

По информации Metaratings, хоккеист заработает 27 миллионов рублей по соглашению.

В прошлом сезоне Дэвид Фэрранс выступал за «Коо-Коо» в чемпионате Финляндии и набрал 37 (2+35) очков при полезности «плюс 26» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел четыре игры и не отметился баллами за результативность.

В НХЛ Фэрранс сыграл два матча – за «Нэшвилл» в сезоне-2020/21. В АХЛ в его активе 38 (4+34) очков в 98 матчах в общей сложности.