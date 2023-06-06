Вайсфельд о Голдобине: «Он играл бы в НХЛ, если бы стабильно показывал то, что показывает фрагментами. Ему нужно вдохновение»

Теги Металлург Мг Спартак Леонид Вайсфельд КХЛ Николай Голдобин Данила Квартальнов Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Николая Голдобина в «Металлург».

– Думаю, что от этого обмена все в плюсе. Насколько я понимаю, у Голодбина была конфликтная ситуация с магнитогорским клубом.

Права на него принадлежат «Металлургу». Теоретически сезон Голдобин мог отыграть в АХЛ – говорили насчет НХЛ, но я сомневаюсь в этом – и вернуться неограниченно свободным агентом.

В этой ситуации Магнитогорск ничего бы за него не получил, а так выменял Квартальнова.

На мой взгляд, этот нападающий последние пару сезонов прогрессирует, пусть и не так ярко. Квартальнов – хороший, стабильный центр КХЛ.

Что касается самого Голдобина, то он москвич и, наверное, хотел бы жить дома.

«Спартак» получил креативного нападающего. Но насколько креативного, настолько и нестабильного. В этом вся проблема Голдобина.

Если бы он стабильно показывал то, что показывает фрагментами, то, конечно, играл бы в НХЛ. Посмотрим, как Алексею Жамнову удастся сделать так, чтобы Голдобин играл не раз через пять матчей, а хотя бы через два.

– С чем связана такая нестабильность Голдобина?

– Это психология. Есть слабый и сильный тип нервной системы.

Слабый характерен для людей творческой профессии, и Голдобин тоже человек творческий. Поэтому, думаю, ему нужно вдохновение, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Голдобина до СКА четыре клуба прокачивали не по одному сезону до 18 лет. В каждой школе впитал в себя лучшее. А потом оказалось , что это воспитанник СКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий