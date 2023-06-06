Вайсфельд о Голдобине: «Он играл бы в НХЛ, если бы стабильно показывал то, что показывает фрагментами. Ему нужно вдохновение»

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Николая Голдобина в «Металлург».

– Думаю, что от этого обмена все в плюсе. Насколько я понимаю, у Голодбина была конфликтная ситуация с магнитогорским клубом.

Права на него принадлежат «Металлургу». Теоретически сезон Голдобин мог отыграть в АХЛ – говорили насчет НХЛ, но я сомневаюсь в этом – и вернуться неограниченно свободным агентом.

В этой ситуации Магнитогорск ничего бы за него не получил, а так выменял Квартальнова.

На мой взгляд, этот нападающий последние пару сезонов прогрессирует, пусть и не так ярко. Квартальнов – хороший, стабильный центр КХЛ.

Что касается самого Голдобина, то он москвич и, наверное, хотел бы жить дома.

«Спартак» получил креативного нападающего. Но насколько креативного, настолько и нестабильного. В этом вся проблема Голдобина.

Если бы он стабильно показывал то, что показывает фрагментами, то, конечно, играл бы в НХЛ. Посмотрим, как Алексею Жамнову удастся сделать так, чтобы Голдобин играл не раз через пять матчей, а хотя бы через два.

– С чем связана такая нестабильность Голдобина?

– Это психология. Есть слабый и сильный тип нервной системы.

Слабый характерен для людей творческой профессии, и Голдобин тоже человек творческий. Поэтому, думаю, ему нужно вдохновение, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.