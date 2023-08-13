Вячеслав Фетисов: «Хоккей становится игрой туляков. Виден экономический прогресс, спорт развивается, регион становится лидером по всем направлениям»

Вячеслав Фетисов заявил об экономическом прогрессе в Туле.

В Туле состоялся товарищеский матч «Легенды Хоккея» – «Полипласт». В игре приняли участие Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов.

«Работа видна. Это не может не радовать. Спорт в регионе развивается, виден экономический прогресс, и регион становится лидером по всем направлениям.

Приятно всегда сюда приезжать.

Понятно, что хоккей не был здесь основным видом спорта, а сейчас он становится игрой туляков и надеемся, что все больше будет условий для занятий и развития, и самое главное, чтобы игра дарила радость детям.

И мы видим, что праздник состоялся.

Спасибо тулякам за поддержку, с огромным уважением, ждите снова в гости», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .