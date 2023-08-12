Канадец Хэмилтон из «Трактора»: «О российском паспорте можно подумать, если буду играть в КХЛ долго. Москва – красивый город, Петербург – красивая архитектура»

Теги Трактор КХЛ натурализация Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон ответил на вопрос о возможности получения гражданства России.

Канадский хоккеист перешел в «Трактор» по ходу прошлого сезона и набрал 18 (3+15) очков в 32 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Среди легионеров в КХЛ стало популярно делать российский паспорт. Вы не думали, что, может, в будущем захотите стать гражданином страны?

– Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, я буду играть здесь долго. Тогда о российском паспорте можно подумать.

– Какие российские города вам понравились больше всего?

– Москва – красивый город. Жаль, что в прошлый раз у меня не получилось хорошо ее посмотреть. Надеюсь, удастся в этом сезоне.

Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге – красивая архитектура в центре города. Мы еще остановились в прекрасном отеле, – сказал защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.

1 комментарий

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Владислав Свидзинский
А Челябинск?)
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