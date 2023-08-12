Рашид Хабибулин покинул должность ассистента генменеджера «Авангарда»

Рашид Хабибулин покинул «Авангард».

Клуб объявил об уходе функционера с должности ассистента генерального менеджера.

Рашид Хабибулин был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера « » по ходу прошлого сезона , заменив Алексея Волкова, решившего уйти из клуба.

После того, как в межсезонье Антон Курьянов стал новым генеральным менеджером клуба, Хабибулин был переведен на пост ассистента генменеджера.