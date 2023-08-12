Рашид Хабибулин покинул должность ассистента генменеджера «Авангарда»

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Хоккей

Рашид Хабибулин покинул «Авангард».

Клуб объявил об уходе функционера с должности ассистента генерального менеджера.

Рашид Хабибулин был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера «Авангарда» по ходу прошлого сезона КХЛ, заменив Алексея Волкова, решившего уйти из клуба.

После того, как в межсезонье Антон Курьянов стал новым генеральным менеджером клуба, Хабибулин был переведен на пост ассистента генменеджера.

2 комментария

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Антон Фёдоров
это скорее всего к лучшему
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Vovan 78
Ну и скатертью дорога
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