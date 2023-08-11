Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «До сих пор сомневаюсь, что это возможно, но приложу все усилия. Он в меня верит и ждет, что это случится»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Не могу предугадать, сколько мне потребуется времени, чтобы побить рекорд Гретцки. Бог все видит.

Не могу оценивать, получится ли замахнуться на рекорд Гретцки по голам в регулярках и плей-офф. Как жизнь покажет. Посмотрим, буду ли хорошо чувствовать себя. Посмотрим.

В каждом интервью, которое даю на протяжении последних двух лет, кто-нибудь обязательно спросит о рекорде. Конечно, хотелось бы сделать это.

Я один раз сказал, что это нереально. До сих пор сомневаюсь, что это возможно, но приложу все усилия, чтобы подобраться к этой цифре.

Гретцки искренне в меня верит и ждет, что это случится. Думаю, все болельщики этого хотят, потому что это история. Быть в этой гонке – это дорогого стоит», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.