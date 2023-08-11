Гернат о переходе в КХЛ: «Пожертвую игрой за сборную Словакии. Хочу сфокусироваться на клубной карьере, попытаюсь завоевать Кубок Гагарина»

Теги Локомотив Сборная Словакии по хоккею КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Мартин Гернат Хоккей

Мартин Гернат заявил, что пожертвует игрой за сборную Словакии ради КХЛ.

– Думаю, вы знаете, что не сможете играть за сборную Словакии после перехода в «Локомотив».

– Да, это одна из вещей, которую я обсуждал с семьей перед переездом. Я собираюсь пожертвовать игрой за сборную, поскольку мы решили приехать сюда. Увы, это было новым условием при переходе в КХЛ.

Я много лет играл за национальную команду на чемпионате мира и Олимпийских играх. Это большая часть моей карьеры. Теперь я хочу сфокусироваться на своей клубной карьере и попытаюсь завоевать Кубок Гагарина. 

– Что вы чувствуете по поводу отсутствия возможности играть за Словакию?

– В КХЛ играет много хороших словацких игроков, они так же, как и я, потеряли возможности играть за Словакию. Это значит, что дорога в сборную откроется молодым хоккеистам. Они смогут сделать шаг наверх, получат новые возможности. Это хорошо для национальной команды.

В последние три года сборная отлично поработала для того, чтобы стать топ-командой. Я думаю, что Словакия и дальше сможет построить хорошую сборную, – сказал защитник «Локомотива» Гернат.

В 2022 году Гернат стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной Словакии.

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3 комментария

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Uef@
Выбрал КХЛ, вместо игры за свою сборную) Это же как ножом по сердцу лебезящих перед западом))
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Tima_Milan
Отличный выбор! К тому же 30 лет, повесткин не придет. Но андрон прилететь однако может
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-1
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Александр Воронцов
смотрю игру с АК Барсом, неплохо выглядит, особенно в большинстве хорошо двигает шайбу
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