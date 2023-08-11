Гернат о переходе в КХЛ: «Пожертвую игрой за сборную Словакии. Хочу сфокусироваться на клубной карьере, попытаюсь завоевать Кубок Гагарина»

Мартин Гернат заявил, что пожертвует игрой за сборную Словакии ради КХЛ.

– Думаю, вы знаете, что не сможете играть за сборную Словакии после перехода в «Локомотив».

– Да, это одна из вещей, которую я обсуждал с семьей перед переездом. Я собираюсь пожертвовать игрой за сборную, поскольку мы решили приехать сюда. Увы, это было новым условием при переходе в КХЛ.

Я много лет играл за национальную команду на чемпионате мира и Олимпийских играх. Это большая часть моей карьеры. Теперь я хочу сфокусироваться на своей клубной карьере и попытаюсь завоевать Кубок Гагарина.

– Что вы чувствуете по поводу отсутствия возможности играть за Словакию?

– В КХЛ играет много хороших словацких игроков, они так же, как и я, потеряли возможности играть за Словакию. Это значит, что дорога в сборную откроется молодым хоккеистам. Они смогут сделать шаг наверх, получат новые возможности. Это хорошо для национальной команды.

В последние три года сборная отлично поработала для того, чтобы стать топ-командой. Я думаю, что Словакия и дальше сможет построить хорошую сборную, – сказал защитник «Локомотива» Гернат.

В 2022 году Гернат стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной Словакии.