Защитник «Локомотива» Гернат о стилях игры в КХЛ и Швейцарии: «Здесь более вертикальный хоккей, там более структурированный»

Теги Локомотив контрольные матчи чемпионат Швейцарии КХЛ Мартин Гернат Александр Елесин Хоккей

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил стиль хоккея в КХЛ и Швейцарии.

Словацкий новичок ярославцев принял участие в контрольном матче с «Северсталью» (4:2). 

«Я в Ярославле всего неделю. С каждым днем чувствую себя все лучше. Привыкаю к команде, к ребятам, к тренерам. Пока все отлично, мне не на что жаловаться. Наслаждаюсь временем здесь.

Привыкал к новой обстановке. Темп игры высокий, игроки мастеровитые. Надо быть внимательным в обороне. Также я должен использовать свои навыки, чтобы помогать в атаке. Чувствовал себя хорошо, во втором периоде была небольшая усталость в ногах, но после недели интенсивных тренировок – это нормальная ситуация.

Сегодня скорости были выше, чем в швейцарской лиге. Здесь более вертикальный хоккей, в Швейцарии более структурированный.

В первой игре всегда привыкаешь к новым сочетаниям.  С Александром Елесиным говорили в основном на русском и английском.  Он хорошо понимает по-английски, а я буду стараться улучшить свой русский», – сказал Гернат. 

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1 комментарий

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Demedieu
Надеюсь придется ко двору и поможет в атакующих действиях при большинстве
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