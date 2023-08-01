Защитник «Локомотива» Гернат о стилях игры в КХЛ и Швейцарии: «Здесь более вертикальный хоккей, там более структурированный»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил стиль хоккея в КХЛ и Швейцарии.

Словацкий новичок ярославцев принял участие в контрольном матче с «Северсталью» (4:2).

«Я в Ярославле всего неделю. С каждым днем чувствую себя все лучше. Привыкаю к команде, к ребятам, к тренерам. Пока все отлично, мне не на что жаловаться. Наслаждаюсь временем здесь.

Привыкал к новой обстановке. Темп игры высокий, игроки мастеровитые. Надо быть внимательным в обороне. Также я должен использовать свои навыки, чтобы помогать в атаке. Чувствовал себя хорошо, во втором периоде была небольшая усталость в ногах, но после недели интенсивных тренировок – это нормальная ситуация.

Сегодня скорости были выше, чем в швейцарской лиге. Здесь более вертикальный хоккей, в Швейцарии более структурированный.

В первой игре всегда привыкаешь к новым сочетаниям. С Александром Елесиным говорили в основном на русском и английском. Он хорошо понимает по-английски, а я буду стараться улучшить свой русский», – сказал Гернат.