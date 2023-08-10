Генменеджер «Ак Барса»: «Все говорят, что мы идем ва-банк, но подписываем игроков на два-три года. На Радулове, Яшкине, Шипачеве растут молодые – это работа на перспективу»»

Марат Валиуллин заявил, что «Ак Барс» работает на перспективу в плане состава.

– Со стороны кажется, что «Ак Барс» уже второе межсезонье идет ва-банк, подписывая звезд. Ваше мнение?

– Ну нет, почему? Вот все говорят, что мы идем ва-банк, но мы же подписываем игроков на два-три года.

С тем же Радуловым разговариваем о продлении, Яшкин подписан на три года, у Шипачева еще два года, Свечников подпишет на два года. Это работа на перспективу, на этих игроках растут наши молодые ребята.

Тот же Кателевский, который здорово провел турнир в Сочи? Терехов, Быков? Да. У них есть контракты, будем с ними разговаривать о продлении. Это наше будущее.

На ком-то им нужно расти. И они растут, глядя на этих ребят.

Я думаю, что наверняка многие клубы не отказались бы видеть тех же Яшкина, Жафярова, Свечникова у себя.

Мы рады, что они у нас. Будем стараться, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.