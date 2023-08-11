Ротенберг о переезде СКА на новую арену: «Мы – не строители. Как только будет готова, возможно. Это зависит от решения «Газпрома»

Теги СКА Газпром КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг пока не знает, когда СКА переедет на новую арену.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переезд клуба на новую арену в Санкт-Петербурге.

«Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы – не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем.

Это зависит от решения «Газпрома», нашего акционера и главного спонсора», – сказал Ротенберг.

Сдача «СКА-Арены» намечена на осень 2023 года. Вместимость арены на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек.

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12 комментариев

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Oleg Olegov
"Мы – не строители"

Так в чем проблема, Роман. Просмотр 800 строек, и готово, вы строитель.
+16
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+16
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artem klishin
когда Роман говорит, что он не строитель, он подразумевает, что пока не взялся за новое направление, но всё возможно
+6
0
+6
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Заборостроитель
Странно слышать это от племянника Героя Труда РФ😅
+3
0
+3
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yulay
Ответ Oleg Olegov
"Мы – не строители" Так в чем проблема, Роман. Просмотр 800 строек, и готово, вы строитель.
Помоги хоккею - собери и покажи Ромке 800 таймлапсов строек
+2
-1
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гилберт
Ответ Oleg Olegov
"Мы – не строители" Так в чем проблема, Роман. Просмотр 800 строек, и готово, вы строитель.
Он б в строители пошел! Пусть его научат!!!
+1
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Dinamik1
Трон не забудьте перенести.
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Антон Некрасов
Как же много этого человека спама за день печатают
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Machine Head
Жду наполнения в 21 тысячу с нетерпением .
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Rus Donskoy
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опять он
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мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем.
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Onion
Пока непохоже, что сдадут осенью. Не готова
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