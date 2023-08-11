Ротенберг о переезде СКА на новую арену: «Мы – не строители. Как только будет готова, возможно. Это зависит от решения «Газпрома»
Роман Ротенберг пока не знает, когда СКА переедет на новую арену.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переезд клуба на новую арену в Санкт-Петербурге.
«Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы – не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем.
Это зависит от решения «Газпрома», нашего акционера и главного спонсора», – сказал Ротенберг.
Сдача «СКА-Арены» намечена на осень 2023 года. Вместимость арены на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек.
Так в чем проблема, Роман. Просмотр 800 строек, и готово, вы строитель.
мы гордимся общественным строем,
мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем.