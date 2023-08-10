Ротенберг об игре в КХЛ: «Нужно бросить все остальное и несколько лет подготовки. Есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему не сыграет в матче КХЛ.

СКА, в составе которого сыграл Ротенберг, победил на турнире в формате «3 на 3». Главный тренер команды набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.

«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу.

Я не могу это делать и не хочу. Наши ребята проходят три месяца подготовки только к этому сезону. А так они тренируются весь год.

Это очень серьезные вопросы, к которым нужно относиться без шуток.

В жизни бывает всякое. Никогда не говори никогда. Чтобы играть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего.

Если хочешь играть в хоккей, нужно бросить все остальное. К сожалению, на сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен.

Сегодня смог помочь команде выиграть – и Слава Богу. Также постараюсь как главный тренер помогать команде выигрывать и вносить свой вклад в победу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
ну то есть ждем скорого дебюта в КХЛ
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Феноменальный тип, конечно. Напоминает Анатоля из Войны и мира.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XBB
В нем умер величайший хоккеист России, но Россия получит гениальнейшего тренера который выиграет все межгалактические турниры и прославит свою страну
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Попов
Хахахаха!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Барвинский
полезные могут быть твои пятаки, но не как не ты сам...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
Он над нами издевался - ну сумасшедший , что возьмешь !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ротенберг просто жжет напропалую . Ну какие игры в КХЛ ? Вас любой пацан 17 лет будет объезжать , как конус .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий