Ротенберг об игре в КХЛ: «Нужно бросить все остальное и несколько лет подготовки. Есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен»
Роман Ротенберг объяснил, почему не сыграет в матче КХЛ.
СКА, в составе которого сыграл Ротенберг, победил на турнире в формате «3 на 3». Главный тренер команды набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.
«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу.
Я не могу это делать и не хочу. Наши ребята проходят три месяца подготовки только к этому сезону. А так они тренируются весь год.
Это очень серьезные вопросы, к которым нужно относиться без шуток.
В жизни бывает всякое. Никогда не говори никогда. Чтобы играть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего.
Если хочешь играть в хоккей, нужно бросить все остальное. К сожалению, на сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен.
Сегодня смог помочь команде выиграть – и Слава Богу. Также постараюсь как главный тренер помогать команде выигрывать и вносить свой вклад в победу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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