Ротенберг об игре в КХЛ: «Нужно бросить все остальное и несколько лет подготовки. Есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен»

Роман Ротенберг объяснил, почему не сыграет в матче КХЛ.

СКА, в составе которого сыграл Ротенберг, победил на турнире в формате «3 на 3». Главный тренер команды набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.

«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу.

Я не могу это делать и не хочу. Наши ребята проходят три месяца подготовки только к этому сезону. А так они тренируются весь год.

Это очень серьезные вопросы, к которым нужно относиться без шуток.

В жизни бывает всякое. Никогда не говори никогда. Чтобы играть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего.

Если хочешь играть в хоккей, нужно бросить все остальное. К сожалению, на сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен.

Сегодня смог помочь команде выиграть – и Слава Богу. Также постараюсь как главный тренер помогать команде выигрывать и вносить свой вклад в победу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.