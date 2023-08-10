Мэр Казани заявил, что «Ак Барс» будет бороться за Кубок Гагарина-2024.

В финале плей-офф-2023 клуб проиграл ЦСКА (3-4 в серии).

– Как вы пережили финальную серию Кубка Гагарина?

– Седые волосы добавились (улыбается). Это спорт – кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

Все мы максималисты, для нас существует только один металл – золото, а все остальное – сплав. Мы будем бороться в этом сезоне за золото.

– показал, что кроме него в Казани никто не справится?

– Зинэтула Хайдярович – наша гордость, наш великий тренер, поэтому он с нами. Спасибо ему. «Ак Барс», вперед! – сказал Ильсур Метшин.