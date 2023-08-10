Мэр Казани заявил, что «Ак Барс» будет бороться за Кубок Гагарина: «Для нас существует только один металл – золото, все остальное – сплав»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Ильсур Метшин Политика Матч ТВ Хоккей

Мэр Казани заявил, что «Ак Барс» будет бороться за Кубок Гагарина-2024.

В финале плей-офф-2023 клуб проиграл ЦСКА (3-4 в серии).

– Как вы пережили финальную серию Кубка Гагарина?

– Седые волосы добавились (улыбается). Это спорт – кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

Все мы максималисты, для нас существует только один металл – золото, а все остальное – сплав. Мы будем бороться в этом сезоне за золото.

– Зинэтула Билялетдинов показал, что кроме него в Казани никто не справится?

– Зинэтула Хайдярович – наша гордость, наш великий тренер, поэтому он с нами. Спасибо ему. «Ак Барс», вперед! – сказал Ильсур Метшин.

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5 комментариев

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Серебро это сплав? Век живи — век учись
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Sibai
🤯
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Казанский КБ
Хорошо сказал… вернее хорошо за него написали)
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sd4fmwrvz8
Мэр какой-то недалекий 🤦🏻‍♂️лучше бы молчал на счет сплавов , или он думает что кубок из золота состоит,если бы он сказал про медали я бы еще понял но ведь он сказал именно про кубок !
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Олег НН
а кто такой мэр Казани в хоккейном мире
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