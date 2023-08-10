Морозов о том, является ли «Ак Барс» главным фаворитом сезона: «Увидим только в апреле. У многих хорошие составы, посмотрим, кто лучше подготовится»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Морозов высказался о фаворитах на победу в Кубке Гагарина-2024.

– Казань подписала Яшкина, Жафярова. «Ак Барс» – главный фаворит предстоящего сезона?

– Увидим только в апреле. У многих хорошие составы, посмотрим, кто лучше подготовится к сезону.

– На Западе кого можно отметить, кроме действующего чемпиона ЦСКА?

– СКА, московское «Динамо» могут проявить себя.

– На Востоке это без сомнений Казань?

– Ну, почему Казань? Все будет зависеть от команд, как они будут играть. Еще есть «Магнитка», Омск, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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