Кошечкин о прощальном матче: «Сделаем следующим летом, наверное, когда ребята все освободятся. Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ ТАСС Хоккей

Василий Кошечкин высказался касательно проведения прощального матча.

Вратарь объявил о завершении карьеры в марте.

«Посмотрим [по поводу прощальной игры], сейчас начался сезон, тяжело провести во время него.

Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся.

Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью», – сказал Кошечкин.

Кошечкин выступал за «Металлург» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. С клубом он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, еще два раза доходил до финала турнира. 

Помимо «Металлурга», голкипер представлял такие клубы, как «Олимпия», «Нефтяник» Альметьевск, «Лада», «Ак Барс» и «Северсталь». 

В составе сборной России Кошечкин стал победителем Олимпиады-2018. В 2009 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира, в 2007-м стал бронзовым призером этого турнира, а в 2010-м взял серебро. 

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