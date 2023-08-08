ИИХФ пересмотрела условия спонсорского контракта с «Лигой Ставок», чтобы компания не отказалась от договора

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ИИХФ пересмотрела условия контракта с «Лигой Ставок», чтобы компания не расторгла договор.

«Лига Ставок» и маркетинговый партнер ИИХФ компания «Инфронт» три года назад подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера чемпионата мира по хоккею на ближайшие 5 лет.

В сентябре прошлого года букмекер уведомил ИИХФ о намерении расторгнуть соглашение в связи с отстранением сборной России от участия в международных турнирах.

«Мы хотим прежде всего участия сборных России и Беларуси в международных турнирах, а также равноправного отношения ко всем странам. Я уже говорил ранее, что в сентябре во время конгресса мы написали письмо в федерацию о приостановке действия контракта. Мы не приостановили соглашение по объективным причинам. ИИХФ тогда пошла нам на большие уступки.

Чемпионат мира в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, и стоимость контракта была именно для Санкт-Петербурга. ИИХФ убрала все так называемые надбавки и верхушки, сделав нам очень большие скидки. Я имею в виду, что ИИХФ нам значительно уменьшила сумму. Мы не считаем, что ИИХФ наш враг.

Идет очень сильное политическое давление на спортсменов и федерацию. И мы надеемся, что в ближайшем будущем, не позже следующего года, сборная России вернется на международную арену», – сказал президент компании Юрий Красовский.

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1 комментарий

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Что так жиденько ? Уж коль идти так до конца!
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