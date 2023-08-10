Зарипов о прощальном матче Мозякина: «Будет связан с «Металлургом». Скорее всего, в следующем году»
Данис Зарипов сообщил, что прощальный матч Сергея Мозякина, вероятно, пройдет в 2024 году.
«Уверен, матч, связанный с «Металлургом», будет, скорее всего, в следующем году, но имени Мозякина.
Хотели провести его в этом году, но по стечению обстоятельств перенесли», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», выступавший с Мозякиным в магнитогорском клубе.
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