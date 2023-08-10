Данис Зарипов: «Приятно, что я самый титулованный в КХЛ. Точно скажу, что не халтурил, не обманывал»

Данис Зарипов высказался о том, что он самый титулованный игрок в истории КХЛ.

Экс-форвард « » и « » выигрывал пять раз.

«Все победы достались через тяжелый труд. Мне приятно, что являюсь самым титулованным игроком. Точно скажу, что я не халтурил, как говорится, не срезал, не обманывал.

Похоже, пришло мое время отдыхать, а дальше посмотрю, что делать», – сказал .