Данис Зарипов: «Приятно, что я самый титулованный в КХЛ. Точно скажу, что не халтурил, не обманывал»
Данис Зарипов высказался о том, что он самый титулованный игрок в истории КХЛ.
Экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга» выигрывал Кубок Гагарина пять раз.
«Все победы достались через тяжелый труд. Мне приятно, что являюсь самым титулованным игроком. Точно скажу, что я не халтурил, как говорится, не срезал, не обманывал.
Похоже, пришло мое время отдыхать, а дальше посмотрю, что делать», – сказал Зарипов.
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