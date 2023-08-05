«Филадельфия» продлила контракт с Эрссоном на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов
Вратарь Самуэль Эрссон подписал новый контракт с «Филадельфией».
Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2025/26. Общая сумма контракта составит 2,9 млн долларов (1,45 млн долларов в год в среднем).
Действующий контракт игрока с зарплатой 859 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.
В минувшем сезоне 23-летний Эрссон провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,07.
В АХЛ в его активе 42 игры в регулярке, в которых он отбил 90% бросков при коэффициенте надежности 2,84. Эрссон также сыграл 3 матча в плей-офф.
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