«Филадельфия» продлила контракт с Эрссоном на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов

Теги Филадельфия НХЛ АХЛ Лихай Вэлли Самуэль Эрссон Хоккей

Вратарь Самуэль Эрссон подписал новый контракт с «Филадельфией».

Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2025/26. Общая сумма контракта составит 2,9 млн долларов (1,45 млн долларов в год в среднем).

Действующий контракт игрока с зарплатой 859 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне 23-летний Эрссон провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,07.

В АХЛ в его активе 42 игры в регулярке, в которых он отбил 90% бросков при коэффициенте надежности 2,84. Эрссон также сыграл 3 матча в плей-офф.

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1 комментарий

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Вполне адеекватнаяслелка, устроившая обе стороны. Через пару лет будет лучшим бэкапом. А там уже и стартер не за горами )) И уж точно никаких рабов- терпил из Североморска
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