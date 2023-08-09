Букмекеры из Невады потеряли 6,6 млн долларов в июне, когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли. Это антирекорд штата для хоккея
Букмекеры из Невады потеряли 6,6 млн долларов, когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли.
Комиссия по контролю за азартными играми штата Невада (GCB) отслеживает ставки на хоккей с января 2020 года.
Убытки букмекерских контор штата в июне, когда «Голден Найтс» одержали победу, составили 6,6 млн долларов, побив рекорд по убыткам за месяц.
Предыдущий результат был установлен в июле 2022 года, когда букмекеры потеряли 1,2 млн долларов после того, как «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли.
Через месяц после победы «Тампы», в октябре 2020 года, они потеряли 1,1 млн долларов.
Букмекерская контора Circa Sports в начале сезона-2022/23 оценивала шансы «Вегаса» на победу в Кубке Стэнли как 20 к 1. Westgate SuperBook в начале плей-офф оценивал шансы клуба как 10 к 1.
Объем ставок на хоккей в штате в июне составил 30,9 млн долларов.
«Полагаю, как мы исторически видели, в июле будут обналичены дополнительные ставки, которые не были выплачены букмекерами в июне», – сказал старший экономический аналитик GCB Майкл Лоутон.
Напомним, «Вегас» выиграл Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ. «Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче).
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