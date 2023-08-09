Плющев о натурализации: «Видимо, хоккеистов устраивает Россия, наши традиционные ценности, работа. Но двойного гражданства быть не должно»

Теги Владимир Плющев КХЛ Политика натурализация Хоккей

Владимир Плющев считает, что при натурализации легионеров недопустимо двойное гражданство.

«Видимо, хоккеистов устраивает наша страна, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто – хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.

Мне не нравится, когда получают гражданство, поиграв в клубе или за сборную России, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываются от него и уезжают обратно.

Двойного гражданства быть не должно. Ты принял российское, значит, будь любезен быть гражданином нашей страны», – сказал заслуженный тренер России.  

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Плющев, твоя традиционная ценность это отсутствие мозгов.
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Безумный Макс
почему им дают паспорт просто как аксессуар?
почему не знание языка истории и культуры и срок проживания в стране уже не учитывается?!
+2
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Hola Hola
А я тут согласен с Плющевым. Если бы двойное гражданство отменили, сразу бы понятно стало, кто там чувствует себя частью русской культуры, а кому это гражданство только из корыстных побуждений нужно.
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Oleg77491
Какие ценности?? Пиление чтоли?
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sd4fmwrvz8
Их устраивает только 💲
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Savardus
Подождите, а то,, что у сына Плющева двойное гражданство (США) - это другое?
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