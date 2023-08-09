Плющев о натурализации: «Видимо, хоккеистов устраивает Россия, наши традиционные ценности, работа. Но двойного гражданства быть не должно»
Владимир Плющев считает, что при натурализации легионеров недопустимо двойное гражданство.
«Видимо, хоккеистов устраивает наша страна, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто – хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.
Мне не нравится, когда получают гражданство, поиграв в клубе или за сборную России, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываются от него и уезжают обратно.
Двойного гражданства быть не должно. Ты принял российское, значит, будь любезен быть гражданином нашей страны», – сказал заслуженный тренер России.
Менелл о гражданстве США и России: «Хочу иметь оба паспорта. У меня семья живет в Америке»
почему не знание языка истории и культуры и срок проживания в стране уже не учитывается?!