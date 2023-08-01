Грошев о встрече с Кучеровым и Василевским: «Не ощущал ни малейшей звездности. Классные ребята, уверен, что они мне помогут»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Брэйден Пойнт ТАСС Максим Грошев Хоккей

Максим Грошев рассказал о знакомстве с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

21-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Тампой» контракт новичка 1 мая. 

«С Никитой Кучеровым мы познакомились в раздевалке, он пригласил меня на ужин, где были Андрей Василевский, Брэйден Пойнт. Мы смотрели бои UFC, поговорили, была отличная атмосфера. Я задавал вопросы, что и как устроено, и конечно, это очень сильно помогает.

Когда ты в Америке, у тебя плохой английский язык, и немного трудновато, ты что-то не понимаешь, и тут есть русские ребята, которые тем более играют на таком высоком уровне, практически все здесь знают, то очень здорово, когда ты можешь задать им какие-то вопросы. Они очень классные ребята, и я уверен, что они мне помогут.

Говоря про Кучерова, то я по сравнению с ним новичок, у него ко мне хорошее отношение, он помог, пригласил на ужин. Думаю, это уже о многом говорит, и я ему благодарен. Ни малейшей звездности по отношению ко мне я от ребят не ощущал. Это профессионалы, и находиться с ними в одном месте – это счастье для меня», – сказал Грошев

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2 комментария

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Crenk
Место в чекинг Лайн нужно отвоевать
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Ko Vi
"пригласил на ужин" - 🤦 Куч не такой, он сказал, что Васю и Пойнта пригласил 😁
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