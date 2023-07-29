Кучеров о Грошеве: «Каждый раз, когда к нам приходит русский парень, я пытаюсь помочь. Он пришел на ужин, мы поели суши, посмотрели UFC»

Никита Кучеров рассказал, как принял Максима Грошева в США.

21-летний нападающий подписал контракт с « » на 3 года.

«Он хороший парень. Я встретился с ним, когда он приехал, и мы немного поговорили. Это был вечер UFC, так что я пригласил Васи (Андрея Василевского) и , и он [ ] тоже пришел на ужин. Мы поели суши, посмотрели UFC и просто поговорили.

Я думаю, ему было полезно встретиться с Пойнтом и немного послушать английский, может быть, немного поговорить с ним. Он тоже разговаривал с Васи. Я просто хотел, чтобы он чувствовал себя комфортно.

Каждый раз, когда к нам приходит русский парень, я пытаюсь помочь. Мне просто хочется, чтобы они чувствовали себя немного лучше. Когда ты чувствуешь себя комфортно, ты можешь играть лучше. Это важно.

Я знаю, как трудно приехать туда, где у тебя никого нет, и каково находиться здесь, когда у тебя проблемы с английским. Ты не знаешь, у кого что-то спросить или куда пойти. Это тяжело», – сказал .