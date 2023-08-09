Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста». Актрису пригласили в Беларусь
Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста», ее пригласили в Беларусь.
Ранее 65-летняя актриса репостнула в соцсети видео с координационными тренировками хоккеистов.
«Хочу это попробовать! Девочки, где?», – задалась вопросом Стоун. После репоста видео набрало более 1,5 миллионов просмотров.
Координационные тренировки – последовательность движений, которые можно выполнять как с инвентарем, так и без него. Они помогают вырабатывать силу, скорость, гибкость и выносливость. Считается, что благодаря такой активности улучшаются спортивные результаты.
Создатель методики Игорь Михута сообщил, что уже пригласил голливудскую звезду в Беларусь.
«С актрисой у нас была небольшая переписка: мы пригласили ее в Беларусь, она поблагодарила», – приводит слова Михуты «СмартПресс».
Если Шэрон не сможет лично приехать на тренировку в Беларусь, ей пообещали провести занятие онлайн.
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