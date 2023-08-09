Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста». Актрису пригласили в Беларусь

Теги светская хроника Брест высшая лига Беларусь соцсети Здоровье Тренировки кино Шэрон Стоун Хоккей

Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста», ее пригласили в Беларусь.

Ранее 65-летняя актриса репостнула в соцсети видео с координационными тренировками хоккеистов.

«Хочу это попробовать! Девочки, где?», – задалась вопросом Стоун. После репоста видео набрало более 1,5 миллионов просмотров.

Координационные тренировки – последовательность движений, которые можно выполнять как с инвентарем, так и без него. Они помогают вырабатывать силу, скорость, гибкость и выносливость. Считается, что благодаря такой активности улучшаются спортивные результаты.

Создатель методики Игорь Михута сообщил, что уже пригласил голливудскую звезду в Беларусь. 

«С актрисой у нас была небольшая переписка: мы пригласили ее в Беларусь, она поблагодарила», – приводит слова Михуты «СмартПресс». 

Если Шэрон не сможет лично приехать на тренировку в Беларусь, ей пообещали провести занятие онлайн.

 

 

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5 комментариев

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Jesse Boy
мазохист, однако...
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Габорик
65-летняя Шэрон Стоун, фраза, от которой взрывается мозг. Примерно также, как и 59-летняя Моника Белуччи :)
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Вадим Сидоров
Да не поедет, такой вой поднимается в USA, зачем ей это под старость
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diodiak
Проснулись, эта "новость" уже плесенью давно покрылась
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