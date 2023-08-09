Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста». Актрису пригласили в Беларусь

Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов «Бреста», ее пригласили в Беларусь.

Ранее 65-летняя актриса репостнула в соцсети видео с координационными тренировками хоккеистов.

«Хочу это попробовать! Девочки, где?», – задалась вопросом Стоун. После репоста видео набрало более 1,5 миллионов просмотров.

Координационные тренировки – последовательность движений, которые можно выполнять как с инвентарем, так и без него. Они помогают вырабатывать силу, скорость, гибкость и выносливость. Считается, что благодаря такой активности улучшаются спортивные результаты.

Создатель методики Игорь Михута сообщил, что уже пригласил голливудскую звезду в Беларусь.

«С актрисой у нас была небольшая переписка: мы пригласили ее в Беларусь, она поблагодарила», – приводит слова Михуты «СмартПресс».

Если Шэрон не сможет лично приехать на тренировку в Беларусь, ей пообещали провести занятие онлайн.