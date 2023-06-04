«Авангард» подарил Бузовой две розовые бейсболки и игрушку-маскота: «Ждем в гости на «G-Drive Арене»

«Авангард» подарил Ольге Бузовой сувениры с логотипом клуба.

Поп-исполнительница получила две розовые бейсболки и игрушку в виде маскота клуба.

«Бузова вчера выступала в Омске – подарили ей парочку своих самых нежных бейсболок и замечательную напарницу Ястреба! Ждем в гости на «G-Drive Арене», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Позже клуб отреагировал на фото Бузовой в бейсболке с логотипом команды.

«Уже добавила нашу бейсболку в свой образ – выглядит идеально», – отмечается в сообщении «Авангарда».

Фото: сторис Ольги Бузовой

У Бузовой давняя любовь с «Авангардом». Пробила выезд в Магнитогорск, называет себя талисманом команды