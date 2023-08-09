Хоффман о втором обмене в «Сан-Хосе»: «В прошлый раз я пробыл там всего час. Сейчас это продлится дольше, похоже»

Теги Сан-Хосе НХЛ Майк Хоффман Хоккей

Майк Хоффман высказался о втором в карьере обмене в «Сан-Хосе».

33-летний форвард перешел в «Шаркс» из «Монреаля» в рамках трехстороннего обмена с участием Эрика Карлссона, ставшего игроком «Питтсбурга». 

В 2018 году «Оттава» обменяла Хоффмана в «Сан-Хосе», а калифорнийский клуб в тот же день отправил его во «Флориду». 

«Забавно, что мы возвращаемся на 5 лет назад. В прошлый раз я пробыл там всего час. Сейчас это продлится дольше, похоже. 

Это отличная возможность, классный опыт и все такое. Я с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – сказал Хоффман.

Контракт нападающего с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан на один сезон. 

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