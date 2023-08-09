Хоффман о втором обмене в «Сан-Хосе»: «В прошлый раз я пробыл там всего час. Сейчас это продлится дольше, похоже»

Майк Хоффман высказался о втором в карьере обмене в «Сан-Хосе».

33-летний форвард перешел в «Шаркс» из «Монреаля» в рамках трехстороннего обмена с участием Эрика Карлссона, ставшего игроком «Питтсбурга».

В 2018 году «Оттава» обменяла Хоффмана в « », а калифорнийский клуб в тот же день отправил его во «Флориду».

«Забавно, что мы возвращаемся на 5 лет назад. В прошлый раз я пробыл там всего час. Сейчас это продлится дольше, похоже.

Это отличная возможность, классный опыт и все такое. Я с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – сказал .

Контракт нападающего с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан на один сезон.