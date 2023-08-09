Шулак о том, что «Авангард» стал слабее, чем в прошлом сезоне: «Не обращаем внимания на эти разговоры. Интересно то, как будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив»

Теги Авангард КХЛ Либор Шулак Хоккей

Либор Шулак оценил мнение о том, что «Авангард» стал слабее, чем в прошлом сезоне.

«Как отношусь к разговорам о том, что «Авангард» стал в разы слабее, чем в прошлом сезоне? Я не читаю такие вещи. Кто знает, как сложится сезон? Кто вообще мог подумать год назад, что «Адмирал» пройдет «Салават Юлаев» и выйдет во второй раунд?

Мы не обращаем внимания на эти разговоры. Сейчас нас интересует то, как мы будем улучшать командное взаимодействие и выстраивать коллектив. Меня мотивирует то, что нужно выходить на каждую игру и проводить ее на сто процентов. Все остальное покажет сезон», – сказал новичок «Авангарда».

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